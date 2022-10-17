Представитель Министерства обороны в своем Facebook-аккаунте обратилась к украинцам, призвав их не выкладывать в социальные сети фотографии сбитых вражеских дронов, информирует «НБН».

По словам Маляр, гражданам нужно учиться мыслить по-военному и думать наперед. Заминистра объяснила, что кадры обломков беспилотников могут помочь оккупантам, в частности, если в объектив попадает бортовой номер БПЛА. Захватчики смогут понять, долетел ли определенный дрон до цели.

«Поэтому будем бдительны и не даем врагу то, за чем он так активно охотится», — подытожила Маляр.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины призвали граждан не открывать огонь по вражеским беспилотникам в надежде сбить их. Глава ведомства Денис Монастырский рассказал, что нужно делать, если замечено перемещение дронов.