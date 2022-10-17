В эфире телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский настояельно попросил владельцев оружия не открывать огонь по дронам-камиказде, информирует «НБН».

Министр объяснил, что в попытке ликвидировать дрон может получить травму стрелок и другие люди, поскольку вероятность сбития беспилотника не подготовленным человеком крайне мала.

Монастырский подчеркнул, что не нужно стрелять в БПЛА среди многоэтажек, так как это может привести к большей беде, чем возможность сбить вражескую «птичку».

Напомним, что войска страны-агрессора в понедельник, 18 октября, атаковали украинские города дронами-камикадзе, в частности, Киев. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о последствиях удара иранскими БПЛА по столице.