Спикер Воздушных сил армии Украины отметил, что баллистические ракеты типа «Искандер» — мощное оружие, которое взлетает в стратосферу и на большой скорости врезается в цель, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Media Center Ukraine.

По словам Игната, к сожалению, у ВСУ нет средств для сбивания такого вида ракет, однако защититься от этого оружия поможет обычный бетон. По этой причине украинцы должны проследовать в укрытия сразу после того, как сообщают о тревоге. При обстрелах баллистическими ракетами соблюдение такого правила безопасности сохранит жизнь.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, если Москва просит у Ирана передать для своей армии ракеты, значит, оккупанты испытывают дефицит такого оружия. При этом неизвестно, выполнит ли Тегеран просьбу Кремля.

Напомним, что российские захватчики атакуют украинские города иранскими беспилотниками Shahed-136. В ВСУ объяснили, почему путинские военные используют дроны-камикадзе для обстрелов объектов инфраструктуры.