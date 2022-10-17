В рамках проекта «Народный ТОП» социологи группы «Рейтинг» поинтересовались у украинцев, кого они считают наиболее выдающимися соотечественниками всех времен, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что опрошенные назвали всего 148 имен, однако около 8% респондентов не смогли вспомнить или назвать ни одного выдающегося украинца.

По данным опроса, лидером рейтинга в очередной раз стал поэт, произаик и живописец Тарас Шевченко, его признали самым выдающимся украинцем 63,9% участников исследования.

Достойными этого рейтинга, которые вошли в топ-5, опрошенные также сочли президента Украины Владимира Зеленского (29,8%), поэтессу, писательницу Лесю Украинку (19,6%), гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого (17,3%), а также лидера украинского националистического движения Степана Бандеру.

В топ-10 вместе с историком Михаилом Грушевским (11,6%), писателем, поэтом, революционером Иваном Франко (10,1%), гетманом Войска Запорожского Иваном Мазепой (8,8%) вошли наши современники – политик, диссидент времен СССР и журналист Вячеслав Черновол (8,7%), а также генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (7,7%).

Напомним, что украинцы рассказали о своем отношении к Степану Бандере и здоровому национализму.