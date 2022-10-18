Как информирует «НБН», местные телеграм-каналы сообщают, что утром, восемнадцатого октября, в городе Днепр прогремели взрывы. Отмечается, что над городом поднимается густой столб дыма.

С самого начала в пригороде Днепра были слышны звуки работы противовоздушной обороны. После этого уже в самом городе прогремел сильный взрыв. Также местные паблики обнародовали кадры с места «прилетов».

В Сети также было опубликовано видео, на котором изображен густой черный дым. Это последствия ракетного удара.

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к местному населению с просьбой оставаться в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги.

А Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОПУ Андрея Ермака, отметил, что в Днепре действительно было два «прилета». Он добавил, что вражеские ракеты попали в объекты энергетики. По его словам, повреждения весьма серьезные.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об утренней атаке дронами-камикадзе по городу Киеву.