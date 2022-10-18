Начальница ГВА сообщила, что ситуация в городе сейчас очень напряженная и сложная, поскольку там находятся более 20 000 путинских военных. Оккупанты испытывают проблемы с обеспечением, им не хватает продуктов, топлива и оружия, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

По словам Луговой, местные жители наблюдают, как захватчики и коллаборанты активно эвакуируются из города. Она отметила, что предатели Украины спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят абсолютно все свое имущество на грузовиках с правого на левый берег и едут в сторону аннексированного Крымского полуострова.

Ранее военнослужащий ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что сотрудникам ФСБ РФ выдали «планы эвакуации». Силовики страны-агрессора активно покидают временно захваченный регион вместе со своими семьями, выезжая на территорию аннексированного Крыма.