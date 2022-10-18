СБУ опубликовала кадры допроса российского военнопленного, который ранее отбывал наказание в тюрьме. Оккупант рассказал, что командование армии Путина использует заключенных как «пушечное мясо» — для разведки позиций ВСУ на передовой, информирует «НБН».

По словам захватчика, олигарх Евгений Пригожин, контролирующий ЧВК «Вагнер», когда вербовал заключенных в тюрьмах РФ, обещал им, что они «смоют грехи» кровью украинцев и получат «чистые» документы. Однако реальность для «добровольцев» оказалась иной.

Россиянин сообщил, что он «воевал» в Украине всего два дня. На фронт его привезли 21 сентября, а уже на следующий день украинские военные его взяли в плен.

«Сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были», — пожаловался на командира оккупант.

Как рассказал захватчик, Пригожин обещал заключенным, что они будут воевать бок о бок с «опытными» военнослужащими, которые всему их научат, и их не бросят на первую линию фронта. На заманчивое предложение клюнули 267 из 1200 человек.

Оккупанту хватило несколько дней, чтобы понять, что олигарх их обманул и он сможет выжить, если сдатся в плен.

Ранее родственники заключенных из «красных» колоний из Рязанской области и Ставропольского края рассказали, что в учреждения приходили представители Министерства обороны РФ, которые предлагали преступникам зарплату и помилование за участие в «СВО».