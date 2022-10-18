Как информирует «НБН», об этом во время телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Кирилл Тимошенко.

Дословно из заявления Кирилла Тимошенко:

«Сейчас мы столкнулись с критической ситуацией по всему государству. У нас один регион зависит от другого. Как следствие необходимо готовиться к тому, что могут быть отключения как электричества, так и водоснабжения».

Согласно словам Кирилла Тимошенко, сегодня из-за ракетных обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура.

Дословно из заявления заместителя главы ОПУ:

«В первую очередь, в Житомирской области один из объектов был разрушен. Относительно Киева, было попадание ракеты в крупный объект энергетической сферы. На этом объекте многое было разрушено. Электроснабжение и водоснабжение сейчас отсутствует на Троещине, а также в некоторых других районах столицы».

Аналогичная ситуация по его словам в Днепре и Николаеве.

Кирилл Тимошенко подытожил, что в Украине «в ближайшее время будут трудные времена», а также возможны веерные отключения электричества.

Напомним, сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр.