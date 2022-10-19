Кремлевская пропаганда не устает нахваливать российские системы противовоздушной обороны, однако в реальности города РФ, которые должны быть якобы надежно защищены, страдают от «хлопков», информирует «НБН».

В своем Telegram-канале советник мариупольского мэра сообщил, что часть Белгородской области осталась без света и воды, поскольку что-то попало в объект инфраструктуры.

Андрющенко добавил, что неприятность случилась и в аннексированном Крыму, где в поселке Иванково недалеко от Севастополя во двор упал неизвестный БПЛА, якобы сбитый ПВО.

Чиновник иронично поинтересовался, подразумевал ли командующий «спецоперацией» Путина в Украине Сергей Суровикин, говоря о «неприятных решениях», блэкаут РФ для повышения морального духа.

Советник городского главы добавил, что по словам россиян украинские защитники не имеют чем пробить «самую надежную в мире» систему противовоздушной обороны Российской Федерации.

«Русня, что с лицом?» — подытожил Андрющенко.

В то же время Украина может получить от иностранных партнеров новый вид систем ПВО. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, сообщив, когда он сможет раскрыть подробности о поставке.