Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило о том, что командиры ВС РФ делают бизнес на войне. Захватчики могут заплатить за то, чтобы их с передовой отправили в тыл, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СтратКом ВСУ.

Известно, что такая схема наиболее распространена на горячих участках фронта, где каждый час путинские оккупационные силы несут потери. Поэтому командиры предлагают своим подчиненным спасти свою жизнь, откупившись от первой линии.

Например, в районе Бахмута офицеры армии страны-агрессора за такую услугу просят 5000 рублей в сутки. Командование установило именно такую сумму, чтобы не все солдаты сразу сбежали с поля боя.

Кроме того, бизнес на путинских военных позволит командованию хорошо заработать на войне, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин и глава Минобороны РФ не выплачивают им большие деньги, обещанные перед отправкой в Украину.

Генеральный штаб ВСУ в среду, 19 октября, сообщил, что в России участникам «спецоперации» задерживают выплаты. Кроме того, не получают компенсации и родственники погибших на войне в Украине оккупантов.