Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо обвинил Украину в том, что она «развязала тотальную бескомпромиссную войну против России» и готовит «участь Донбасса» Херсонской области, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал коллаборанта.

На фоне контрнаступления ВСУ предатели Украины приняли «тяжелое решение» об «организованом перемещении» гражданского населения из четырех правобережных районов Херсонской области. Россияне могут принудительно вывезти около 50-60 тысяч людей на левый берег Днепра или на территорию РФ.

По словам Сальдо, местных жителей будут «эвакуировать» бесплатно и поэтапно около недели. Коллаборант добавил, что в Херсоне «нет напряженности», однако армия Украины может начать наступление в любой момент, поэтому оккупанты займутся созданием оборонительных укреплений.

Такое же сообщение в своем Telegram-канале опубликовал Стремоусов. Предатель Украины призвал жителей правобережной части Херсонщины переправиться на левый берег, чтобы «избежать жертв среди мирного населения».

Ранее руководитель Херсонской городской военной администрации рассказала, что коллаборанты паникуют из-за чего спят в бронежилетах и пытаются вывезти из города все свое имущество.