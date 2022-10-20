В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина на YouTube Арестович рассказал, что на временно захваченной Херсонщине происходят «забавные процессы», информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, с одной стороны Кремль эвакуирует российских силовиков и представителей оккупационной «администрации», с другой – перебрасывает в Херсонскую область дополнительные подразделения, которые в основном состоят из мобилизованных.

Представитель Офиса Зеленского предполагает, что захватчики рассматривают два варианта действий на Херсонщине. Москва может вывести пехоту ВС РФ из региона и отправить ее на Донецкое направление, попытавшить осуществить захват этой области, либо оккупанты продолжат удерживать плацдарм, а ключевой персонал будет эвакуирован.

Арестович отметил, что ВСУ успешно отбивают все попытки путинских войск перейти в локальные наступления в Херсонской области и ведут бои вдоль линии фронта по удержанию территорий.

Ранее Арестович рассказал, какие сложности создадут оккупанты Украине, если они в Херсонской области повторят трюк ухода из-под Киева, Сум и Чернигова.