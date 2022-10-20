Военный эксперт отмечает, что у Российской Федерации нет достаточного количества сил и средств, чтобы осуществить серьезное наступление на Бахмут, а тем более захватить его до конца октября, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Черника, не стоит недооценивать россиян. Страна-агрессор провела мобилизацию, набрав низкокачественный и плохо вооруженный контингент, который нельзя будет проигнорировать из-за его многочисленности.

«Бои будут тяжелыми», — прогнозирует эксперт, добавляя, что новобранцы путинских войск не переломят ход войны, но однозначно ее продлят.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил проведение мобилизации в нашей стране и в Российской Федерации. Чиновник указал на существенное отличие армии Украины и оккупационных сил Путина.