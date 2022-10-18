В интервью ERR чиновник сообщил, что наша страна мобилизовала меньше миллиона граждан, но Вооруженные силы Украины были подготовлены и обучены для боевых действий, информирует «НБН».

По словам Данилова, в Украине мобилизационные мероприятия проводятся с 24 февраля и идут по плану. Секретарь СНБО высказался о «частичном» призыве в армию России, отметив, что это как частичная беременность, а мобилизация либо есть, либо ее нет. Чиновник отметил, что на сегодня в оккупационных силах Путина 220 тысяч новобранцев, однако множество граждан РФ сбежало из страны, не желая воевать.

Данилов добавил, что россиянам не жалко своих людей, они бросают неподготовленных призывников в «сыром» виде на передовую, поэтому много мобилизованных попали в плен.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что война с Россией входит во вторую сложную фазу, поэтому не исключено, что будет новая волна мобилизации.