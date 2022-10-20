В материале The Hill отмечается, что у российского президента-агрессора есть четыре способа эскалации войны в Украине без ядерной атаки, информирует «НБН».

РФ унаследовала часть программы биологического оружия СССР и Кремль продолжил соответствующие разработки. Журналисты полагают, что оккупанты могут распространить в Украине рицин, ботулотоксины и споры сибирской язвы, чтобы нанести максимальные потери среди мирного населения и начать новую фазу конфликта.

Убивать и калечить украинцев российский лидер может и с помощью химического оружия, в частности, удушающими, кожно-нарывными, нервно-паралитическими и кровяными веществами.

Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ на Юге Украины захватчики способны подорвать плотины на реке Днепр, чтобы утопить левый берег ниже по течению. В таком случае Киеву придется организовывать эвакуацию местного населения вместо наступления на Херсон.

Кремлевский диктатор может продолжить действовать своими обычными методами – атаковать военные и гражданские объекты, а также энергетическую инфраструктуру в украинских городах. Кроме того, война может войти в новую фазу после завершения так называемой частичной мобилизации в РФ, когда ряды оккупационных сил пополнятся минимум на 300 000 новобранцев.

Напомним, что российский политолог Станислав Белковский рассказал, как кремлевские элиты пытаются убедить Путина не применять ядерное вооружение.