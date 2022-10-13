В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону оппозиционер рассказал, что значительная часть кремлевских чиновников пытается отвадить главу государства от идеи ядерного удара, информирует «НБН».

По словам Белковского, российские элиты паникуют из-за происходящего, поскольку осознают, что «соскочить уже невозможно». Поэтому чиновники РФ ведут «тонкую пиар-кампанию» через сайты и каналы в Telegram, близкие к Кремлю.

Политолог отметил, что эти люди пытаются объяснить Путину, что США «разводят» его, провоцируя использовать ядерное вооружения. Кремлевские чиновники уповают на то, что это подействует на диктатора и он передумает нажимать на «красную кнопку».

Эксперт сообщил, что в Telegram-канале, который курирует ключевой чиновник АП РФ Алексей Громов, опубликовал якобы предоставленные разведкой данные о том, что якобы Вашингтон уже согласовал план атаки на Россию в течение 88 часов.

Белковский предполагает, что эту информацию сочинили кремлевские элиты, чтобы напугать главу государства, показав, что Альянс готов нанести удар по РФ, чтобы Путин «немножечко одумался и остыл».

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сохраняется ли угроза ядерного удара по городам Украины и позициям наших военных со стороны России.