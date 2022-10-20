Разведка сообщает, что военкоматы Российской Федерации распространяют среди населения «памятки», в которых предупреждают россиян о террористических актах против мирных граждан, которые якобы планируют и будут проводить спецслужбы Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт ГУР МОУ.

Населению РФ рассказывают, что «диверсанты» минируют телефоны, кошельки, планшеты, детские вещи, после чего раскладывают их на лавочках, дорогах и в кустах.

В Главном управлении разведки отмечают, что «страшилка» для россиян отображает действия путинских военных на временно захваченных украинских территориях. После деоккупации в этих регионах остается множество разных заминированых предметов, бытовых устройств и детских игрушек, которые калечили и убивали наших граждан.

Вероятно, спецслужбы Кремля готовят россиян к проведению таких провокаций, чтобы еще больше обвинить Украину.

В то же время российские силовики бегут с оккупированных украинских территорий. В частности, сотрудники ФСБ РФ получили «план эвакуации» из Херсонской области, где ВСУ успешно проводят контрнаступление.