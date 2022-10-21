В интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» военный эксперт объяснил, что путинские войска не могут повторно напасть на Киев, поскольку испытывают дефицит живой силы. Попытка вновь атаковать украинскую столицу обернется еще большими потерями армии РФ, чем были до этого, информирует «НБН».

Кроме того, повторное наступление на Киев несет риск перенесения боевых действий на территорию Беларуси, а ВС РБ одни не выдержат борьбу с украинскими защитниками. В такой ситуации Кремлю придется отправить на помощь армии Лукашенко минимум 50 тысяч захватчиков, что сейчас оккупанты не могут себе позволить.

По словам Алесина, не заинтересован в нападении на Киев и сам белорусский диктатор, поскольку он не получит от этого выгоду.

За предоставление военной помощи Путину Лукашенко получает от России дешевый газ и нефть, кредиты и рынок РФ, где хорошо продаются товары производства РБ. Самопровозглашенный президент не станет воевать, получая такие экономические «льготы».

Напомним, что военный эксперт Сет Кропси объяснил, как Запад может удержать Лукашенко от прямого участия в войне против Украины.