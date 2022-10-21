В украинской разведке сообщили, что военные страны-агрессора создавали почву для масштабной катастрофы на Юге Украины еще весной, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

В частности, в апреле российские захватчики провели основные работы по заминированию дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской ГЭС. На этой неделе оккупанты установили на дамбе два военных грузовика «Камаз», которые набиты взрывчаткой.

Россияне понимают, что ВСУ быстро деоккупируют правобережную часть Херсонщины, поэтому готовят теракты на этой территории. В ГУР отмечают, что под ударом окажется областной центр и десятки других населенных пунктов в этом районе.

Ранее украинская разведка заявила о том, что кремлевские спецслужбы вероятно готовят теракты против российских граждан. В ГУР обратили внимание на «памятку» для населения, которую распространяют военкоматы РФ.