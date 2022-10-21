Российские издания сообщают о том, что у Вооруженных сил Республики Беларусь появился новый тактический символ, а также красные повязки у солдат, которые находятся вблизи украинской границы, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

СМИ активно публикуют кадры боевых машин, зафиксированных на территории Беларуси, с знаком в виде двойки в треугольнике. В частности, такой символ нанесли на самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С», грузовики и другую военную технику белорусской армии.

Напомним, что российские захватчики рисуют на своих боевых машинах латинские буквы Z, V, O, а также перевернутый треугольник. Эти же символы используют в Российской Федерации сторонники войны. Глава Министерства обороны Алексей Резников ранее объяснял, что означает знак Z и какое происхождение он имеет.