В своем Twitter-аккаунте представитель министерства обороны рассказал, что знак Z, который изображают на своей технике оккупанты из Российской Федерации, достаточно известен, информирует «НБН».

Резников объяснил, что этот символ является нацистским и достаточно известным. По словам министра обороны, в 1943 году рядом с концлагерем Заксенхаузен находилась станция Z. В этом месте сторонники Гитлера совершали массовые убийства, используя газовые камеры и устройства для выстрелов в спину.

Резников отметил, что именно так выглядит «русский мир», продемонстрировав иллюстрации с соответствующей символикой.

Напомним, что министр обороны озвучил главные правила поведения при прохождении блокпостов. Резников объяснил, что нужно делать украинцам, чтобы избежать недоразумений с нашими военнослужащими.