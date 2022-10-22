Как информирует «НБН» со ссылкой на данные сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов, речь идет о населенных пунктах Чкалово и Чаривне. Также известно, что из Берислава были эвакуированы офицеры и медицинский персонал.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Отдельные подразделения захватнических войск РФ продолжают покидать временно захваченную ими землю Херсонской области. В это же время стали более частыми случаи мародерства и грабежей местного населения. Согласно имеющимся данным, вражеские силы полностью оставили населенные пункты Чкалово и Чаривне. Из Берислава были эвакуированы медики и офицеры».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что недавно мобилизованные россияне звонят своим родным и жалуются, что их без подготовки бросают в ожесточенные бои против ВСУ, из-за чего оккупанты несут огромные потери «двухсотыми» и «трехсотыми».