Как информирует «НБН», данный призыв в Телеграм разместила так называемая «администрация» оккупантов в Херсонской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Все гражданское население города Херсон должны срочно уехать из территории населенного пункта. Сегодня на левый берег Днепра должны переправиться все мирные жители города и все подразделения и министерства гражданской администрации».

Захватчики при этом пояснили это тем, что на фронте якобы наблюдается тяжелая ситуация. Также существуют риски обстрелов города и «угрозой террористических атак».

Известно также, что так называемая «администрация» информирует об отправке из Херсона в Олешки Херсонской области речных катеров. Оккупационная «власть» приказала местным жителям взять с собой одежду, деньги, а также ценные вещи.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что специалисты ISW не исключают, что оккупанты РФ могут подорвать дамбу Каховской ГЭС, обвинив потом в этом Украину.