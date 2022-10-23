Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Общественного».

Корреспонденты утверждают, что в Николаеве полностью выключили электропитание.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Проблемы с электроснабжением также наблюдаются и на территории области».

Примечательно, что спустя какое-то время электроснабжение начали понемногу восстанавливать.

В свою очередь в «Укрэнерго» никак не прокомментировали ситуацию в регионе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украину ожидают веерные отключения электроэнергии из-за российской агрессии.