В интервью изданию «Украинская правда» глава ГУР МОУ прокомментировал ситуацию вокруг возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими захватчиками, информирует «НБН».

По словам Буданова, без этой дамбы Запорожская атомная электростанция и Северо-Крымский канал не смогут нормально функционировать. В случае подрыва Украину ожидает экологическая катастрофа, однако последствия теракта прочувствуют на себе и россияне.

Как объяснил начальник украинской разведки, такими действиями оккупанты оставят без водоснабжения жителей аннексированного Крыма. Кроме того, левый берег Днепра будет затоплен, поэтому путинским войскам придется оттуда бежать на территорию захваченного полуострова.

Буданов добавил, что подрыв дамбы замедлит наступление украинских защитников всего на пару недель, поэтому теракт не изменит ситуацию на фронте в пользу армии Путина.

Отметим, что ранее в ГУР рассказали, когда россияне спланировали теракт и заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.