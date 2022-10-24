Аудиоперехват разговора путинского военного с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в своем Telegram, информирует «НБН».

Россиянин рассказал, что они попадали под танк и под снайпера. Захватчики испугались свиста над головой, поскольку не понимали, кто по ним стреляет, атакуя в ответ с РПГ. Позже оккупанты осознали, что это было огневое столкновение с российскими подразделениями.

«Освободитель» также сообщил, что ВСУ готовят по ним наступление. По этой причине он держит при себе гранату и не убирает ее даже на ночь, поскольку не хочет попасть в плен, ради чего готов подорвать себя.

Ранее ВСУ взяли в плен «вагнеровца», которого завербовали на войну в российской тюрьме. Он рассказал, как обманули заключенных, пообещав не отправлять их на первую линию фронта.