Как информирует «НБН», в интервью «Украинской правде» руководитель Главного управления разведки оборонного ведомства Украины Кирилл Буданов заявил, что защитники Украинского государства могут освободить городе Херсон от российских захватчиков уже до конца текущего года.

При этом Буданов добавил, что россияне на самом деле вывозят из территории Херсона «Промсвязьбанк», а также другие финансовые структуры, которые были туда завезены.

Другими словами, как добавил Буданок, оккупационные «власти» создают иллюзию того, что все пропало. Но в это же время они завозят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне.

Согласно словам Буданова, захватчики прекрасно понимают, что если Вооруженные силы Украины возьмут контроль хотя бы над каховской дамбой, которая в настоящее время является транспортной артерией. В таком случае захватчикам нужно будет быстро принимать решения. Им придется или очень быстро бежать из города, либо же у них возникнет риск оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались бойцы ВСУ в Мариуполе.

«Однако к выходу они не готовятся, но готовятся к обороне», — подытожил Буданов.

Ранее Буданов рассказал, каким оружием РФ еще долго сможет терроризировать Украину.