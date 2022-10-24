Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованный ГУР МОУ перехват, участник путинской захватнической армии рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением Вооруженных сил Украинского государства.

Дословно из его заявления:

«Здесь готовится наступление хохлов. Будем отступать, если только успеем. Если же не успеем, тогда всем хана».

Также он добавил:

«Здесь плохие новости. Я же говорю – наступают хохлы. Пока что мы единственные остались».

В это же время, по словам захватчика, отступать они планируют через один-два дня. Сейчас же они еще ждут приказа. Касательно того, сколько человек их там осталось, он подчеркнул, что «в ожидании» порядка 100-150 человек.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ рассказал, как сложилась судьба Медведчука после обмена его на украинских военнопленных.