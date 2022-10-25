В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что «вагнеровцы» набрали для участия в «спецоперации» заключенных, которые страдают от инфекционных заболеваний, в частности от ВИЧ и гепатита С, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

Известно, что только из одной ИК №5 в поселке Металлострой Лениградской области ЧВК «Вагнер» забрала на войну более 100 заключенных с подтвержденным гепатитом С или вирусом иммунодефицита человека.

Чтобы отличать инфицированных среди других «вагнеровцев», командование вынуждает их носить на руке браслеты: те, кто болен ВИЧ надевают красные, а гепатитом – белые.

В украинской разведке отмечают, что боевики, которые вынуждены служить вместе с больными заключенными, возмущены такой ситуацией. Кроме того, медики постоянно отказываются оказывать помощь раненным оккупантам, которые заражены ВИЧ или гепатитом.

Боевики ЧВК «Вагнер» с инфекционными заболеваниями обнаружены в украинском плену, что подтверждает данные ГУР.

Напомним, что под Бахмутом попал в плен «вагнеровец», который ранее отбывал наказание в российской тюрьме. Он рассказал, что обещают заключенным за участие в «СВО» в Украине.