Аналитики Института изучения войны отметили, что в понедельник, 24 октября, российские оккупанты ударили по украинскому тылу всего двумя ракетами, информирует «НБН» со ссылкой на сводку ISW.

По мнению экспертов, уменьшение атак ракетами и иранскими БПЛА может говорить о малых остатках этих видов вооружения у путинских войск. Кроме того, в вопросе достижения целей удары ракетами и беспилотниками показали очень низкую эффективность.

Специалисты согласны с данными, которые озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, относительно истощения запасов крылатых ракет у страны-агрессора.

В ISW подчеркнули, что в последнее время Россия атакует не военные цели, а гражданскую инфраструктуру, чтобы посеять страх и панику среди украинцев.

Напомним, что глава ГУР рассказал, сколько и каких ракет осталось у россиян, а также сообщил, с помощью какого вооружения РФ может долго терроризировать нашу страну.