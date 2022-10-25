Россияне и коллаборанты создают информационный вакуум на оккупированных территориях Херсонщины, отключая связь и интернет, распространяя фейки и панику среди местного населения, чтобы депортировать как можно больше людей в РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Оккупанты рассказывают жителям области, что украинские защитники якобы при освобождении региона разрушат все на своем пути, в том числе Херсон и Каховскую гидроэлектростанцию. Вдобавок ко всему людей запугивают фейком о «грязной бомбе», однако, несмотря на усилия захватчиков, большинство украинцев на депортацию не соглашается.

По словам Соболевского, «освободители» продолжают воровать коммунальное имущество, технику, грабят музейные фонды, которые частично уже вывезли.

Ранее в Херсонской ОВА призвали жителей региона не соглашаться на «эвакуацию», которую предлагают россияне, рассказав, как оккупанты могут использовать украинцев в своих целях.