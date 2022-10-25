В эфире нацонального телемарафона во вторник, 25 октября, министр попросила украинцев, которые находятся за рубежом, не возвращаться домой до весны, информирует «НБН».

«Ситуация будет только ухудшаться», — отметила чиновница.

По словам Верещук, нашей стране нужно пережить зиму, сети могут не выдержать из-за атак российских оккупантов. Поэтому гражданам, которые имеют возможность на период холодов оставаться за границей, стоит приезжать в Украину весной.

Считает, что с серьезными вызовами жители Украины столкнутся этой зимой и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, граждане могут неделями и месяцами сидеть без электроэнергии, водоснабжения и отопления.