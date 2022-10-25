В эфире национального телемарафона Верещук рассказала, в каких случаях украинцев будут притягивать к ответственности за получение вражеского документа, информирует «НБН».

По словам министра, граждан, которым насильно вручили паспорта Российской Федерации, обвинять в коллаборационизме и наказывать не будут. Однако, если украинцы получили гражданство страны-оккупанта добровольно и сотрудничали с захватчиками ради собственной выгоды, они будут отвечать перед законом.

Наказание ожидает граждан, которые работали на «административных должностях» в оккупации, передавали захватчикам реестры, побуждали соотечественников получать российские паспорта и создавали условия, в которых ущемляли права украинцев.

Напомним, что Верещук призвала граждан Украины за границей в зимний период не возвращаться в родную страну.