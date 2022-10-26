В интервью журналистке Инге Мезеря советник главы ОПУ заявил, что массовая раздача повесток в Украине будет происходить, если страна-агрессор отправит воевать заявленное количество мобилизованных, обеспечив их всем необходимым, информирует «НБН».

По словам Арестовича, в случае удачных мобилизационных мероприятий в Российской Федерации, когда Кремль сможет сосредоточить на фронте дополнительные сотни тысяч солдат, в Украине будет происходить массовый призыв в армию.

Представитель Офиса Зеленского считает, что вряд ли усилия российского командования увенчаются успехом. Оккупанты набрали 300 000 призывников, но не могут справиться и с 90 000. Кроме того, новобранцам не хватает военной техники, вооружения и экипировки.

Арестович напомнил, что после полномасштабного вторжения путинских войск мобилизация в Украине не прекращалась ни на день. Сейчас в ВСУ набирают людей отдельных специальностей. Граждане должны быть готовы к массовой раздаче повесток, однако, по его мнению, вероятность этого минимальная.

Ранее рассказал, как будет происходить мобилизация в Украине в ближайшее время главный военком Киева.