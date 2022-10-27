Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил:

«Эффективность системы противовоздушной обороны Украины остается на весьма высоком уровне. Она достигает 79 процентов сбитых беспилотников вражеских сил. Только на протяжении двадцати четырех последних часов силами и средствами ПВО уничтожены восемнадцать из двадцати беспилотников-камикадзе врага».

Громов добавил, что на протяжении минувшей недели защитники Украины уничтожили шесть ударных «вертушек» Ка-52, Ми-24, Ми-28 врага. Суммарное количество сбитых российских вертолетов уже достигает порядка 250, что равняется пяти полкам авиации армии.

Напомним, ранее стало известно о том, что Израиль не предоставить Украине системы ПВО.