Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Гайдай рассказал, что трасса «Сватово-Кременная» уже практически контролируется Вооруженными силами Украины. При этом он обратился к обществу с призывом дождаться официальной информации, которую озвучит Генеральный штаб Вооруженных сил украинского государства.

Дословно из заявления Сергея Гайдая:

«Мы сейчас еще не можем конкретно озвучить названия каких-то населенных пунктов. Пускай лучше это сделают представители Генерального штаба ВСУ. Однако можно сказать, что по состоянию на текущий момент трасса «Сватово-Кременная» почти под контролем украинских защитников. Не взирая на то, что сейчас плохая погода, постоянно идут проливные дожди, уже несколько дней к ряду, все равно есть продвижение. Пусть небольшое, но оно есть».

Также Сергей Гайдай призвал украинцев придерживаться информационной тишины, а также ожидать по этому поводу сообщения от Генерального штаба ВСУ.

Примечательно, что немного позже Сергей Череватый, представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, подтвердил, что защитники Украинского государства взяли вышеуказанную трассу под полный огневой контроль.

Ранее Сергей Гайдай уже анонсировал определенное продвижение ВСУ в Луганской области.