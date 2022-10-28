В британской разведке предполагают, что командование оккупационных сил России полагает, что плохо обученные мобилизованные резервисты могут только обороняться, а не проводить наступательные операции, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военное руководство пополнило новобранцами некоторые подразделения, которые располагаются на Херсонщине в западном районе от реки Днепр. Такое решение связано с малочисленностью этих группировок захватчиков.

Разведка Великобритании обратила внимание на то, что последние два месяца наземные силы армии Путина обустраивают оборонительные позиции на большей части оккупированной территории области. Командование решило, что мобилизованные с плохой подготовкой не смогут идти в наступление, а лишь держать оборону.

В сводке отмечается, что даже если россияне в Херсоне укрепят свои позиции, их это не спасет от уязвимости. Новобранцы не смогут противостоять прорывам ВСУ и осуществить масштабные наступательные операции.

Ранее рассказал о том, что оккупанты стягивают мобилизованных в Херсон начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его словам, захватчики готовятся к уличным боям в городе.