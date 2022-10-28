В эфире национального телемарафона замглавы Офиса Зеленского сообщил, что более длительные отключения электроэнергии связаны с ударами российских захватчиков по энергетической инфраструктуре страны, информирует «НБН».

По этой причине, как отметил Тимошенко, в столице, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях, будут действовать более жесткие ограничения. Он подчеркнул, что отключения будут экстренными и могут продлиться более 4 часов.

По словам представителя ОПУ, большой дефицит в центральном регионе нашей страны связан с ударом россиян по крупному энергетическому объекту в одной из областей.

Отметим, что страна-оккупант уничтожила 90% ветровой энергии и около 50% солнечной. Об этом ранее рассказал министр энергетики Герман Галущенко.