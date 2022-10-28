В своем Telegram-канале Соболевский написал, что после окончания текущей фазы «эвакуации» жителей с правого берега региона, россияне начинают ряд рейдов во временно оккупированном Херсоне, информирует «НБН».

По словам замглавы Херсонского облсовета, главная цель репрессий – обнаружить среди жителей города, которые отказались от переселения, тех, кто имеет активную патриотическую позицию.

Чиновник добавил, что рейды захватчики объясняют «контртеррористической деятельностью», поэтому херсонцам нужно быть максимально осторожными и как можно реже находиться вне своих домов.

В то же время страна-агрессор перебрасывает на Херсонщину мобилизованных россиян. Британская разведка рассказала, помогут ли новобранцы улучшить позиции путинских войск в областном центре.