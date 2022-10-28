После российских атак на энергетическую инфраструктуру в украинских городах стали меньше освещать улицы. Чтобы водители в темное время суток лучше видели пешеходов, «слуга народа» предложил обязать украинцев выходить из дома со светоотражающими элементами на одежде, информирует «НБН» со ссылкой на auto.bigmir.net.

Соответствующие законопроекты уже внесли на рассмотрение в Верховную Раду. В документе депутат отметил, что пешеходы могут носить светоотражающую одежду либо использовать светоотражающие ленты, наклейки, жилеты и т.д.

За невыполнение правила дорожного движения политик хочет выносить предупреждение гражданам либо штрафовать их. В документе прописано денежное взыскание с нарушителей в размере 51 гривны.

Напомним, что в мае обсуждали введение нового закона, согласно которому украинские водители будут выплачивать штраф или выполнять общественные работы за оскорбление сотрудников полиции.