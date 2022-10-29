Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Буданова изданию The Drive, по словам главы ГУР МОУ, наступление ВСУ на Крым произойдет уже в следующем году.

Отвечая на вопрос, когда Украинское государство может начать наступление на Крымский полуостров, а также сколько времени будет нужно для того, чтобы Крым вернулся под контроль Кабинета министров Украины, Кирилл Буданов сказал:

«Это произойдет только при помощи военной силы. Это произойдет уже в следующем году».

В это же время руководитель разведки Украины не ответил конкретно, когда именно ВСУ пойдут в наступление на Крым:

«Извините, но я воздержусь озвучивать это».

Ранее Кирилл Буданов рассказал, к чему готовятся оккупанты в Херсоне.