Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Новое время«, об этом заявил глава военной администрации Киева генерал-полковник Сергей Попко.

«Думаю, что Россия все еще обсуждает идею оккупировать украинскую столицу, так как это – главная цель агрессора. Можно достаточно долго обсуждать, с какой целью россияне будут наступать на Киев. Но при этом я считаю, что версий может быть очень много, и все это понимают. В свою очередь, Украина готова к любым действиям врага», — сказал высокопоставленный военный.

Кроме того, Попко пояснил, какая именно работа сейчас проводится, чтобы оборона Киева усилилась. В том числе, главные усилия направлены на обеспечение частей и подразделений, которые принимают участие в обороне столицы. В то же время продолжается усовершенствование системы оборонных рубежей, готовятся разные заграждения, в том числе минно-взрывные. Завершено создание системы огневого поражения, а также значительно усовершенствована система ПВО. Представители всех коммунальных служб готовы к выполнению своих задач.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал, когда ВСУ освободят Херсон от российских захватчиков.