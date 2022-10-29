Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Юг» в социальной сети «Фейсбук».

Так, в Командовании отметили, что на путях этой самой эвакуации на территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова захватчики установили дополнительные блокпосты, где осуществляют тщательный осмотр, а также проверку гражданских.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории временно оккупированного российскими войсками Херсона началась новая волна репрессий. В частности, как рассказали в областном совете, захватчики начали искать среди тех людей, которые отказались от эвакуации, тех, которые имеют активную проукраинскую позицию.