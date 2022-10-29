Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице полиции Херсонской области в социальной сети «Фейсбук».

В сообщении отмечается:

«В Каховском районе, а точнее в одном из населенных пунктов этой территории, захватчики отобрали у одного из местных жителей легковой автомобиль. А в областном центре и Нижнесерогозской общине захватчики завладели имуществом агропромышленных предприятий».

Кроме того, полиция отмечает, что в Геническом районе фиксируются аналогичные жалобы от граждан.

В полиции добавили:

«Один из жителей поселка городского типа Великая Александровка сообщил, что «вояки» Путина похитили из дома заявителя абсолютно все имущество. Еще у одного человека из этого же населенного пункта захватчики отобрали автомобиль».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты дали два дня жителям Херсона, чтобы те покинули свои дома и эвакуировались.