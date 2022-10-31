В интервью американскому изданию The Drive глава ГУР МОУ заявил, что иранские баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для Украины, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос о поставках Москве такого вооружения Тегераном, Буданов выразил мнение о том, что уже в ноябре ракеты увидят в нашей стране.

Начальник военной украинской разведки объяснил, чем опасны иранские Zolfaghar и Fateh-110. Он отметил, что такие ракеты, в отличие от ракет страны-агрессора, имеют очень высокую скорость, достаточно высокую точность, что было проверено во время боевых действий.

Ранее глава ГУР рассказал, каким оружием российские захватчики могут долго терроризировать украинские населенные пункты и без ракет, запас которых практически исчерпан.