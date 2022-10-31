Горбач объяснил, что на сегодня и в ближайшее время всех военнообязанных мужчин призывать в ВСУ не будут, поскольку в этом нет необходимости, добавив, что в территориальные центры комплектования приходят добровольцы, информирует «НБН» со ссылкой на издание Liga.net.

Военный рассказал, что забирают в армию наиболее подготовленных гражан, которые ранее проходили военную службу. Он заверил, что на фронте нет дефицита каких-либо специальностей, однако есть наиболее затребованные – командиры боевых машин, операторы БПЛА и стрелки.

Ранее главный военком Киева заявил, что наша армия нуждается в доукомплектовании. По его словам, ВСУ нужны бойцы, чтобы не только обороняться, но и осуществлять наступательные операции.