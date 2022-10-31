Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские «освободители» демонтируют на временно захваченных территориях Херсонщины вышки сотовой связи, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт Генштаба.

Известно, что россияне увозят ворованное во временно оккупированные районы Донецкой области для того, чтобы наладить и расширить покрытие «национальных» операторов мобильной связи.

Ранее полиция Херсонской области рассказала, что жители региона массово жалуются на то, что российские оккупанты заселяются в их жилье. Кроме того, в разных районах Херсонщины захватчики отбирают у людей автомобили и их имущество.