В эфире «Голоса Америки» генерал рассказал, что несмотря на замедление контрнаступления армии Украины, зима будет благоприятным временем для его продления, информирует «НБН».

По словам Ходжеса, несмотря на холода, в этот период украинские защитники будут иметь преимущество над российскими оккупантами. ВСУ будут воевать на своей земле при поддержке населения в тылу, а также получать помощь от Запада, в частности, зимнюю форму и оборудование. В то же время оккупанты страдают из-за истощения системы снабжения, плохой подготовки, отсутствия дисциплины и подготовки к бою.

Бывший командующий армией США считает, что уже к лету 2023 года армия Украины вернет свои территории, включая Крымский полуостров, а до конца этого года ВСУ отбросят захватчиков на линии, где россияне находились в феврале.

Ранее Ходжес оценил вероятность введения сил Североатлантического Альянса на территорию Украины.