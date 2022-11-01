Свитан рассказал, что 1 ноября в РФ стартует призыв на срочную службу и Министерство обороны страны-агрессора может использовать этих новобранцев для участия в «спецоперации» в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, по законодательству РФ временно захваченные территории Украины находятся в составе государства-оккупанта, поэтому в этих регионах можно нести и срочную службу.

Полковник ВСУ заверил, что перемещение срочников на фронт повлияет лишь на плотность войск. На сегодня мобилизованные «размазаны» по всей линии фронта от Херсонщины до Луганщины, таких новобранцев немного больше 20 000 и еще до 5000 солдат на территории Беларуси. Министр обороны РФ Сергей Шойгу соврал, что 82 000 мобилизованных участвуют в «СВО».

Сейчас россияне готовят еще 150 000 призывников, которых отправят на фронт к середине или концу ноября, при этом их не укомплектуют военной техникой. Свитан добавил, что эти бойцы станут «пушечным мясом» и оправятся домой волной пакетов.

Ранее военный эксперт Петр Черник объяснил, почему не стоит недооценивать так называемую частичную мобилизацию россиян.