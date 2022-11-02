Основатель ЧВК «Вагнер» вербует на «спецоперацию» российских заключенных, которым предлагает деньги, амнистию и новые документы после года участия в боевых действиях, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, те, кто попадает в ряды «вагнеровцев», оказываются в бандитских условиях, пытаются выжить и попасть в число тех, кто все же что-нибудь получит из обещанного Пригожиным.

Заключенных отправляют в самые горячие точки фронта в Украине и ставят перед ними опасные задачи, по этой причине они массово умирают, а олигарх присваивает себе компенсации и вознаграждения за их смерти.

Напомним, что под Бахмутом украинские защитники взяли в плен «вагнеровца». Бывший заключенный рассказал, что обещали ему и другим бойцам, и как их обманули.